В Татарстане детсады закрывают на карантин на фоне вспышки мононуклеоза

Несколько групп в детских садах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске пришлось закрыть на карантин в связи со вспышкой заболеваемости детей мононуклеозом, сообщается в Instagram-аккаунте ДРКБ.



Основные симптомы мононуклеоза — температура, заложенность носа, увеличение лимфатических узлов. В основном вирусы в летнее время распространяются на детских площадках — дети дотрагиваются до металлических и деревянных конструкций, а затем трогают руками рот, уши и глаза.

Медики напоминают: неправильное лечение может усугубить ситуацию. При инфекционном мононуклеозе иногда советуют принимать антибиотики пенициллинового ряда, однако они могут вызвать сыпь. В этом случае родители могут думать, что аллергия — реакция на антибиотик, и продолжают лечение не в ту сторону.

Из-за мононуклеоза обычно не уходят на карантин. Но группы в детсадах решили закрыть из-за перестраховки: коронавирус по ряду признаков имеет весьма схожую симптоматику. Так, принимая такие меры, решили перестраховаться.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

Маргарита Головатенко