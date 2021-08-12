Спасатели нашли тело мальчика, утонувшего в реке Свияга в Буинском районе

Фото: МЧС Татарстану

Спасатели в Буинском районе нашли тело пропавшего во время купания 12-летнего мальчика. Об этом утром сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Погибшего ребенка обнаружили на расстоянии 500 метров от места купания вниз по течению реки Свияги в 2 метрах от берега с правой стороны на глубине 0,5 метра. Тело передали сотрудникам полиции.

Фото: МЧС по Татарстану

К сожалению, дети купались без присмотра взрослых. Сообщение о пропаже ребенка поступило только в 22.44 от женщины, проживающей в поселке ж/д станции Бурундуки Дрожжановского района. С ее слов, она только недавно узнала, что ее 12-летний сын после полудня ушел с товарищами купаться на реку Свиягу, где на глазах у них скрылся под водой и пропал из виду. Ребята никому ничего не сказали.



Ольга Плешкова