Месси провел первую тренировку в составе «ПСЖ»

Аргентинский футболист Лионель Месси провел первую тренировку в составе «ПСЖ». Видеокадры с участием новичка с тренировочного поля команды опубликовала пресс-служба французского клуба.

На видео, выложенном в сторис «ПСЖ», Месси делает ускорение к мячу, после чего здоровается с одним из тренеров.

Свой дебютный матч за парижан аргентинский футболист может провести уже в субботу, 14 августа, против «Страсбура». По некоторым данным, Месси хочет выйти на поле в этой игре, но руководство «ПСЖ» рассчитывает, что аргентинец пока повременит с дебютом.

Напомним, Месси покинул «Барселону» после 20 лет нахождения в испанском клубе. Стороны не смогли заключить новый контракт из-за ограничений со стороны местной футбольной лиги.

Во вторник Месси подписал двухлетнее соглашение с французским «ПСЖ».