Российский легкоатлет Григоров дисквалифицирован на пять лет за допинг

Российский легкоатлет из Мордовии Андрей Григоров отстранен от соревнований сроком на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По данным, предоставленным пресс-службой Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в допинг-пробе бегуна обнаружены следы запрещенных веществ. В том числе препараты эритропоэтин и фенотерол.

Срок дисквалификации Григорова, специализирующегося в беге на 1500 метров, продлится до 14 июня 2026 года.

Отмечается, что легкоатлет стал уже 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин. На сегодняшний день от соревнований по этой причине отстранены лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Александров, Максим Краснов и Вадим Улижов, гребец Олег Жестков, велогонщики Евгений Кудрявцев, Сергей Николаев, Евгений Гаврилов и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

В свое время эритропоэтин находили в допинг-пробах олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Ларисы Лазутиной, Ольги Даниловой, Юлии Чепаловой, Евгения Дементьева, а также биатлонистов Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой, Дмитрия Ярошенко, Ирины Старых и Александра Логинова.

Считается, что данный препарат не может попасть в организм спортсмена случайным образом. Эритропоэтин повышает уровень гемоглобина в крови и способствует увеличению выносливости.

Напомним, ранее РУСАДА сообщило об открытии 13 новых дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.