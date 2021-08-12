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Российский легкоатлет Григоров дисквалифицирован на пять лет за допинг

15:08, 12.08.2021
Российский легкоатлет Григоров дисквалифицирован на пять лет за допинг
Фото: youtube.com

Российский легкоатлет из Мордовии Андрей Григоров отстранен от соревнований сроком на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По данным, предоставленным пресс-службой Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в допинг-пробе бегуна обнаружены следы запрещенных веществ. В том числе препараты эритропоэтин и фенотерол.

Срок дисквалификации Григорова, специализирующегося в беге на 1500 метров, продлится до 14 июня 2026 года.

Отмечается, что легкоатлет стал уже 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин. На сегодняшний день от соревнований по этой причине отстранены лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Александров, Максим Краснов и Вадим Улижов, гребец Олег Жестков, велогонщики Евгений Кудрявцев, Сергей Николаев, Евгений Гаврилов и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

В свое время эритропоэтин находили в допинг-пробах олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Ларисы Лазутиной, Ольги Даниловой, Юлии Чепаловой, Евгения Дементьева, а также биатлонистов Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой, Дмитрия Ярошенко, Ирины Старых и Александра Логинова.

Считается, что данный препарат не может попасть в организм спортсмена случайным образом. Эритропоэтин повышает уровень гемоглобина в крови и способствует увеличению выносливости.

Напомним, ранее РУСАДА сообщило об открытии 13 новых дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

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