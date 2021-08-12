ФСБ задержала гендиректора «НИП гиперзвуковых систем» — его подозревают в госизмене

Гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова задержали в Москве по подозрению в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.



Следствие считает, что Куранов мог передать гражданину иностранного государства сведения о научных разработках, содержащие гостайну.

Известно, что Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». В ходе разработок проводились встречи с представителями иностранных государств. Особенно интерес представляли представители США и Китая.

Пока что в деле Куранова не наблюдается связи с другими учеными, обвиняемыми по этой же статье УК.

Маргарита Головатенко