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ФСБ задержала гендиректора «НИП гиперзвуковых систем» — его подозревают в госизмене

14:46, 12.08.2021

Гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова задержали в Москве по подозрению в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Следствие считает, что Куранов мог передать гражданину иностранного государства сведения о научных разработках, содержащие гостайну.

Известно, что Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». В ходе разработок проводились встречи с представителями иностранных государств. Особенно интерес представляли представители США и Китая.

Пока что в деле Куранова не наблюдается связи с другими учеными, обвиняемыми по этой же статье УК.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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