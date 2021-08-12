ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 6 млн б/с в 2021 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки в 2021 году, несмотря на улучшение основных макропрогнозов. В целом в этом году он должен восстановится до 96,6 млн б/с.

По прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть превысит отметку 100 млн б/с во втором полугодии следующего года. В среднем по 2022 году он составит 99,9 млн б/с. Оценка восстановления спроса на следующий год осталась прежней — 3,3 млн б/с.

Помимо этого ОПЕК повысила прогнозы роста поставок нефти от стран, не входящих в организацию, как на 2021, так и на 2022 годы. Это связано с намерением ОПЕК+ восстановить производство нефти, пишет ТАСС.

Напомним, в июле страны министры ОПЕК+ полностью поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца 2021 года. С мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи. Для России и Саудовской Аравии он будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с.



Татьяна Демина