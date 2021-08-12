«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» на Мемориале Ромазана

«Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (0:2) в матче 4-го тура на Мемориале имени Ромазана в Магнитогорске.

Нижнекамцы открыли счет в первом периоде, убежав в контратаку, заброшенной шайбой отметился Марат Хайруллин. Следующий гол пришлось ждать до самого конца встречи. За 2 минуты до сирены «Нефтехимик» во второй раз поразил ворота противника и довел игру до победы.

Вратарь нижнекамцев 21-летний Ярослав Озолин оформил шатаут, отразив все броски соперника. Ворота «барсов» защищал Артур Ахтямов, во второй раз подряд оставивший Игоря Бобкова вне основного состава казанцев.

В серии буллитов победу также одержал «Нефтехимик» со счетом 2:1. Решающий бросок в активе 17-летнего Рауля Якупова.

«Ак Барс» завершил свои выступления на турнире. В рамках Мемориала Ромазана казанцы потерпели три поражения и один раз обыграли «Амур» (1:0). Всего «барсы» забросили на турнире лишь две шайбы, пропустив девять голов.

«Нефтехимику» осталось провести в Магнитогорске еще одну игру. Соперником нижнекамцев в заключительном туре станет хабаровский «Амур». До этого команда Олега Леонтьева проиграла «Металлургу» (1:2) и обыграла «Сибирь» (3:2 б).

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