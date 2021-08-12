FINA отменила четыре этапа Мировой серии по прыжкам в воду — в том числе и в Казани

Международная федерация плавания (FINA) отменила четыре этапа Мировой серии по прыжкам в воду, которые должны были пройти в 2021 году. Один из них должен был состояться в Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причина отмены — ситуация с COVID-19. В столице Татарстана первый этап был запланирован на 1—3 октября. Следующий должен был пройти в Монреале 8—10 октября. Китайские этапы планировались 29—31 октября в Ухане и 5—7 ноября в Чжухае.

По словам главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светланы Моисеевой, этапы в Казани и Монреале состоятся в апреле, а китайские — в июле уже 2022 года, передает «РИА Новости».

Изначально этап в Казани должен был пройти 19—21 марта. В январе его перенесли на осень 2021 года.