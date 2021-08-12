Восемь человек могли погибнуть при падении вертолета в Курильское озеро на Камчатке

На Камчатке в озеро упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатки.

Жесткая посадка вертолета произошла в 00.50 мск в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. На место вылетел борт Центра медицины катастроф. Также на место прибыл вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту, а также воздушное судно Территориального центра медицины катастроф.

По данным «РИА Новости», восемь человек остались живы, еще восемь остались на борту утонувшего судна. Вертолет лежит на глубине больше 100 метров. Пока водолазы не смогли до него добраться из-за неподходящего оборудования.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Прокуратура Камчатского края начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

Ольга Плешкова