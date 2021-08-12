Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка в Буинском районе

Фото: МЧС РТ

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка, который утонул вчера в реке Свияга в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит законность и обоснованность процессуального решения, которое будет принято по итогам проверочных мероприятий», — сообщил Галиев.

Мальчик пропал 11 августа во время купания в реке Свияга, куда он отправился со своими сверстниками. Дети купались без присмотра взрослых. На глазах детей ребенок скрылся в воде, и его никто не видел. Мальчики никому ничего не сказали, о случившемся мать ребенка узнала только ближе к ночи. Тело 12-летнего ребенка нашли в 500 метрах ниже по течению реки.



Ольга Плешкова