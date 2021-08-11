Итоги дня: новый штамм COVID-19, три соратника Доронина стали подозреваемыми, онлайн-продажа вина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 11 августа:
- В России нет подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса «йота», выявленным в США, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Как уточнили, штамм выявляют преимущественно в США. Согласно данным GISAID, даже в Америке циркуляция этой разновидности COVID-19 составляет менее 1%. Настоящие данные об этом штамме ограничены. «Йота» характеризуется мутациями, как и другие варианты, «представляющие интерес». Мутации влияют на характеристики вируса и требуют наблюдения.
- По трем соратникам Кирилла Доронина в «Финико» принято решение о привлечении в качестве подозреваемых в мошенничестве, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Поскольку местонахождение Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича неизвестно — готовятся документы на объявление в розыск. Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля по подозрению в мошенничестве и уже в качестве обвиняемого через несколько часов доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании поднявшийся на криптовалюте бизнесмен вину отрицал.
- В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Об этом сообщил один из авторов документа Ярослав Нилов, опубликовав текст документа. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц», — говорится в тексте.
- Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признался, что работал в числе других над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций. Об этом он рассказал в интервью RT. «Я не скрываю, что в том числе над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста работал в том числе и я. Да. Но именно вот непосредственной координации 9—10—11-го (августа 2020 года, — прим. ред.) — ее не могло быть, хотя бы потому, что в стране физически не было интернета», — заявил Протасевич.
- Певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, анонсировал свой сольный концерт в Татарстане. При этом он отметил, что в программу включено выступление его коллеги Фирдуса Тямаева. Концерты последнего были отменены в Башкирии, а накануне он подробно разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки.
- Площадь разлива нефти вблизи Новороссийска от выброса нефтепродуктов составила не 200 кв. м, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, а 80 кв. км. О большей площади разлива свидетельствует анализ спутниковых снимков. Сообщается, что 8 августа нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. Радиолокационный снимок спутника Sentinel-1 от 8 августа этого года исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.
- В Казани на улице Технической встали трамваи №5 и №5а и троллейбусы №6 и №9. Отмечается, что на улице нет напряжения, сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс». Сейчас на улице Технической движение полностью восстановлено. Напомним, в Казани с 13 августа с 23.00 по 15 августа включительно трамвай №5а будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Кроме того, остановка указанного трамвая будет осуществляться на конечной остановке маршрута №1.
- Футбольный клуб «Рубин» и руководство стадиона «Ак Барс Арена» достигли соглашения по вопросу о сохранении качества газона на арене. Накануне стороны провели встречу, на которой было принято несколько важных решений. В том числе полный отказ руководства стадиона от проведения нефутбольных мероприятий на поле арены. Информацию сегодня подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. «Я не принимал участия в этой встрече. Она закончилась тем, что больше не будут проводиться нефутбольные мероприятия на поле «Ак Барс Арены», — сказал Слуцкий.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» к середине сентября. Об этом заявила на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Сейчас проводятся юридические процедуры. Специалисты ВОЗ начали анализировать препарат на предмет включения в портфель механизма COVAX. COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.
- В России предложили провести с 1 января следующего года эксперимент по дистанционной розничной продаже российского вина. С инициативой выступило Министерство финансов РФ. Онлайн-продажи планируется осуществлять через специализированный сайт «Почты России» в интернете. Эксперимент могут провести в Москве, Подмосковье и Мордовии. Дистанционно продавать планируют вино, крепленое вино, игристое вино, полностью (на 100%) произведенное из винограда, выращенного в России.
- Средняя доходность по депозитам в крупных российских банках в августе достигла 5,3%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG. Таким образом, ставки вернулись к уровню конца 2019 года, когда начиналась пандемия коронавируса. С начала месяца индекс FRG100, рассчитываемый путем анализа 450 вкладов более чем в 50 российских банках и отражающий среднюю доходность вкладов сроком до года, поднялся на 0,16 п. п. Такого заметного роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 года.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ российских спортсменов, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Награды присвоены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). Среди наград орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, медали «За заслуги перед Отечеством I степени», «За заслуги перед Отечеством II степени».
- Татарстан оказался на втором месте в топе регионов с высоким спросом на дачи, уступив лишь Москве, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито». Тройку регионов замкнула Ленинградская область, четвертое и пятое места заняли Самарская и Новосибирская области соответственно. Еще в десятку попали Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области, Иркутская область и Красноярский край. Татарстан рассматривается в качестве варианта с возможностью приобрести дачу при бюджете 3 млн рублей.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Об этом сообщается в twitter-аккаунте вакцины. «Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», — отмечается в сообщении.
- Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Его администрация удалила весь размещенный на сайте запрещенный контент, в отношении которого ранее направлялись требования, сообщается на сайте ведомства. DeviantArt проинформировал РКН об удалении запрещенной в России информации. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила выполнение требований. Роскомнадзор заблокировал доступ к DeviantArt на прошлой неделе.
- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно направит 430,97 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «ИнтехБанк». Процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди увеличат до 33,76% суммы установленных требований. Процент увеличен за счет поступлений средств в конкурсную массу «ИнтехБанка». Деньги получили в результате реализации его имущества. Также задолженности должников банка были взысканы или погашены добровольно.
- Следком России продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
- Кондитеры планируют упростить рецепт новых сортов конфет из-за роста цен на ингредиенты, сообщил гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. По его словам, при запуске новинок компания будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые сильно подорожали за последний год, — в их числе растительные и тропические, какао-масло.
- Компания Samsung представила новые устройства, главным из которых стал смартфон Galaxy Z Fold3 с гибким экраном и необычной фронтальной камерой. Вместе с флагманом линейки показали раскладушку Galaxy Z Flip3, «умные» часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2.Впервые смартфоны с гибким экраном получили влагозащиту — Z Fold3 и Z Flip3 сертифицированы по стандарту IPX8. Обе модели получили скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции.
Алексей НечаевОбществоЭкономикаМедицинаВласть Барышев Леонид АнатольевичМетроэлектротранс г. КазаниЭссен продакшн АГФК РУБИНСлуцкий Леонид ВикторовичИнтехбанк
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