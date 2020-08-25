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ЗАО Эссен продакшн АГ

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Акционерное общество «Эссен Продакшн АГ» было основано в сентябре 2001 года.

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — одна из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании.

Производственные площадки компании находятся в Елабуге и Новосибирске.

Руководитель — Барышев Леонид Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Самарская обл.
  • Город: Тольятти
  • Адрес: 445037, проезд Новый, 3
  • Телефон: (85557)4-86-99
  • Email: common@maheev.ru
  • Сайт: http://maheev.ru/

Дата последнего обновления: 25.08.2020


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