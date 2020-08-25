ЗАО Эссен продакшн АГ
Общая информация
Акционерное общество «Эссен Продакшн АГ» было основано в сентябре 2001 года.
Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — одна из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании.
Производственные площадки компании находятся в Елабуге и Новосибирске.
Руководитель — Барышев Леонид Анатольевич.
Контакты
- Регион: Самарская обл.
- Город: Тольятти
- Адрес: 445037, проезд Новый, 3
- Телефон: (85557)4-86-99
- Email: common@maheev.ru
- Сайт: http://maheev.ru/
Дата последнего обновления: 25.08.2020