Роскомнадзор разблокировал ресурс DeviantArt

Фото: Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Его администрация удалила весь размещенный на сайте запрещенный контент, в отношении которого ранее направлялись требования, сообщается на сайте ведомства.

DeviantArt проинформировал РКН об удалении запрещенной в России информации. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила выполнение требований.

Роскомнадзор заблокировал доступ DeviantArt на прошлой неделе. Это произошло после того, как ресурс в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов.

Сегодня СМИ сообщали, что DeviantArt удалил 44 из 48 запрещенных в России материалов.

В Роскомнадзоре напомнили, что после удаления размещенных на интернет-ресурсах противоправных материалов ранее разблокировали музыкальный портал Genius.com, фотобанк Shutterstock.com, электронная библиотека Scribd.com, некоммерческий архив интернет-сайтов Archive.org.

Татьяна Демина