В России нет случаев заражения штаммом «йота»

В России нет подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса «йота», выявленным в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «Вектор» Роспотребнадзора.



Как уточнили в центре, штамм выявляют преимущественно в США. Согласно данным GISAID, даже в Америке циркуляция этой разновидности COVID-19 составляет менее 1%.

Настоящие данные об этом штамме ограничены. Йота характеризуется мутациями, как и другие варианты, «представляющие интерес». Мутации влияют на характеристики вируса и требуют наблюдения.

У нового варианта коронавируса отмечается частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам». Пока что имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «йота» в сравнении с другими вариантами.

Фото: realnoevremya.ru

Штамм «йота» выявили в Нью-Йорке. По данным ученых, его летальность достигает 82%, в особенности у людей старше 45 лет.

Маргарита Головатенко