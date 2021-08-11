Протасевич рассказал о своей роли в белорусских протестах в августе прошлого года

Фото: скриншот / RT

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признался, что работал в числе других над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций. Об этом он рассказал в интервью RT.

— Я не скрываю, что в том числе над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста работал в том числе и я. Да. Но именно вот непосредственной координации 9—10—11-го (августа 2020 года, — прим. ред.) — ее не могло быть, хотя бы потому, что в стране физически не было интернета».

NEXTA активно освещала протесты в республике и сообщала о «точках противостояния». Но в то же время тысячи других журналистов telegram-каналов были на улицах.

Протасевич утвердительно ответил на вопрос, считает ли он себя соавтором попытки госпереворота в Белоруссии. По его словам, он искренне верил в то, что делал.

— Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал, — рассказал он.

В конце мая Романа Протасевича задержали в Минске после посадки самолета авиакомпании Ryanair из-за сигнала о бомбе. Пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице. Спустя время в Сети появилось видео, на котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. После этого на гостелеканале ОНТ вышло интервью с оппозиционером, где он заявил, что уважает белорусского президента Александра Лукашенко. А погружаясь в политику, он понял, что многие вещи, за которые критиковали главу республики, были просто попыткой оказать давление.

В июне юноша принял участие в пресс-конференции, которую проводил МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. На ней он заявил, что сотрудничает со следствием по собственному желанию.



Вместе с Протасевичем задержали россиянку Софию Сапегу. Выяснилось, что это девушка оппозиционера. В белорусских telegram-каналах также ранее распространялось видео, в котором Сапега признавалась, что вела канал «Черная книга Беларуси», где выкладывались личные данные силовиков. Изначально ее арестовали на два месяца, а в июне девушку, как и Протасевича, перевели под домашний арест.

Татьяна Леухина