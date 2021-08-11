В России планируют запустить дистанционную торговлю вином
В России предложили провести с 1 января следующего года эксперимент по дистанционной розничной продаже российского вина. С инициативой выступило Министерство финансов РФ.
Онлайн-продажи планируется осуществлять через специализированный сайт «Почты России» в интернете. Эксперимент могут провести в Москве, Подмосковье и Мордовии.
Дистанционно продавать планируют вино, крепленое вино, игристое вино, полностью (на 100%) произведенное из винограда, выращенного в России, следует из законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
В документе отмечается, что правительство России может расширить территорию, на которой проводится эксперимент по доставке приобретаемого дистанционным способом вина, пишет ТАСС.
О том, что «Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи, статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил в конце мая. При этом он уточнил, что речь не идет о полноценном запуске онлайн-торговли.
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