В России планируют запустить дистанционную торговлю вином

Фото: Максим Платонов (архив)

В России предложили провести с 1 января следующего года эксперимент по дистанционной розничной продаже российского вина. С инициативой выступило Министерство финансов РФ.

Онлайн-продажи планируется осуществлять через специализированный сайт «Почты России» в интернете. Эксперимент могут провести в Москве, Подмосковье и Мордовии.

Дистанционно продавать планируют вино, крепленое вино, игристое вино, полностью (на 100%) произведенное из винограда, выращенного в России, следует из законопроекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что правительство России может расширить территорию, на которой проводится эксперимент по доставке приобретаемого дистанционным способом вина, пишет ТАСС.

Фото: Олег Тихонов (архив)

О том, что «Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи, статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил в конце мая. При этом он уточнил, что речь не идет о полноценном запуске онлайн-торговли.



Татьяна Демина