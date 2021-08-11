Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан

Следком России продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией*» (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — говорится в сообщении.

В августе следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального»** Леонида Волкова. Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 9 октября 2019 года; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.

** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.

Алексей Нечаев