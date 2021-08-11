Площадь разлива нефти у Новороссийска оказалась масштабнее в 400 тысяч раз

Площадь разлива нефти вблизи Новороссийска от выброса нефтепродуктов составила не 200 кв. м, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, а 80 кв. км, сообщает «РИА Новости».



О большей площади разлива свидетельствует анализ спутниковых снимков. Сообщается, что 8 августа нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Радиолокационный снимок спутника Sentinel-1 от 8 августа этого года исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

Выброс произошел 7 августа вечером во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума.

Маргарита Головатенко