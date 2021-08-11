Татарстан попал в тройку регионов по спросу на дачи

Татарстан оказался на втором месте в топе регионов с высоким спросом на дачи, уступив лишь Москве, сообщает «РБК» со ссылкой на данные «Авито».



Тройку регионов замкнула Ленинградская область, четвертое и пятое места заняли Самарская и Новосибирская области соответственно. Еще в десятку попалив Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области, Иркутская область и Красноярский край.

Татарстан рассматривается в качестве варианта с возможностью приобрести дачу в бюджете 3 млн рублей. Спрос на дачи в республике объясняется изменениями в образе жизни в связи с локдауном и развитием ИЖС.

Цены на дачи начинаются от 600 тысяч рублей (старенькие дачные домики площадью 30-40 кв. м.), выбор становится шире с бюджетом в 2-3 млн рублей. Так, двухэтажный дом площадью 100 кв. м на участке 6,5 соток можно купить за 2,5 млн рублей.

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Маргарита Головатенко