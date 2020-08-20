МУП Метроэлектротранс г. Казани
Логистика и транспорт, Городской транспорт
Общая информация
МУП «Метроэлектротранс» г. Казани было образовано 21 апреля 2004 года.
Предприятие обеспечивает работу наземного и подземного электрического транспорта является одним из крупнейших транспортных предприятий Республики Татарстан.
Генеральный директор — Галявов Асфан Галямович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029 Россия, г. Казань, ул. Назарбаева, 8
- Телефон: (843) 533-70-02
- Email: info@kazanmetro.ru
- Сайт: http://www.kazanmetro.ru/
Дата последнего обновления: 20.08.2020