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МУП Метроэлектротранс г. Казани

Логистика и транспорт, Городской транспорт

Общая информация

МУП «Метроэлектротранс» г. Казани было образовано 21 апреля 2004 года.

Предприятие обеспечивает работу наземного и подземного электрического транспорта является одним из крупнейших транспортных предприятий Республики Татарстан.

Генеральный директор — Галявов Асфан Галямович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029 Россия, г. Казань, ул. Назарбаева, 8
  • Телефон: (843) 533-70-02
  • Email: info@kazanmetro.ru
  • Сайт: http://www.kazanmetro.ru/

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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