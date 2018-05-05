Барышев Леонид Анатольевич

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Генеральный директор ЗАО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент женского волейбольного клуба «Динамо-Казань»

Родился в Елабуге. Окончил Елабужский государственный педагогический институт технологический факультет по специальности «учитель общетехнических дисциплин» (1996 г.), Камский политехнический институт факультет менеджмента и управления (1998 г.).

1990 — 1998 гг. — ученик оператора автоматических линий на Елабужском заводе легковых автомобилей, автоматчик второго разряда на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве.

2001 г. — генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ», совладелец компании.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан.

2011 г. — президент женского волейбольного клуба «Динамо — Казань».

октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, Член комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

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