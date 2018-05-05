Барышев Леонид Анатольевич
Общая информация
Генеральный директор ЗАО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент женского волейбольного клуба «Динамо-Казань»
Родился в Елабуге. Окончил Елабужский государственный педагогический институт технологический факультет по специальности «учитель общетехнических дисциплин» (1996 г.), Камский политехнический институт факультет менеджмента и управления (1998 г.).
1990 — 1998 гг. — ученик оператора автоматических линий на Елабужском заводе легковых автомобилей, автоматчик второго разряда на Первом государственном подшипниковом заводе в Москве.
2001 г. — генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ», совладелец компании.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
2011 г. — президент женского волейбольного клуба «Динамо — Казань».
октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, Член комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423602, РТ, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7
- Телефон: +7(85557) 4-86-99
- Email: common@maheev.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018