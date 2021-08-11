Кондитеры удержат цену новых конфет заменой ингредиентов

Фото: Максим Платонов

«Речь не идет о сужении ассортимента и о замене дорогих ингредиентов в конфете на дешевые»

Кондитеры планируют упростить рецепт новых сортов конфет из-за роста цен на ингредиенты, сообщил гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. По его словам, при запуске новинок компания будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые сильно подорожали за последний год, — в их числе растительные и тропические, какао-масло.

В целом себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию коронавируса, по словам Барышева, выросла примерно на 30%. Это произошло из-за удорожания не только растительных жиров и какао, но и сахара, муки, упаковки. Подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах). Цены на сахар и подсолнечное масло в июне стабилизировались, но стоимость пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров растет, констатирует Барышев.

В целом себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию коронавируса, по словам Барышева, выросла примерно на 30%. Фото: Максим Платонов

Представители АО «Эссен Продакшн АГ» объяснили «Реальному времени», что тенденция к удешевлению рецептуры новых продуктов действительно складывается. Этому способствует серьезное падение доходов населения — люди стремятся выбирать продукты подешевле, но хотят, чтобы пища была высокого качества. Вот что рассказали нам в компании:

— Один из самых дорогостоящих ингредиентов, например, в конфетах — это жиросодержащие начинки. Поэтому сейчас мы действительно разрабатываем новые продукты с облегченными начинками — например, желейными или молочными. Это позволит и сохранять привычное разнообразие ассортимента, и обеспечить высокое качество, и, в отсутствие дорогих жировых ингредиентов в начинке, удержать цену на уровне 200—250 рублей за килограмм (если говорить о шоколадных конфетах). Но мы подчеркиваем: все это касается только разработки новой продукции. Все наши хиты, вся та линейка, которую мы уже выпускаем, будет производиться по прежним технологиям, с использованием прежних ингредиентов. Иначе это будет нарушением производственных регламентов: четкая рецептура прописана в разрешительных документах на конкретный продукт, и вносить изменения в состав продукта мы просто не имеем права. Поэтому речь не идет о сужении ассортимента и о замене дорогих ингредиентов в конфете на дешевые. Мы, наоборот, расширяем ассортимент, чтобы предложить потребителю больше выбора по приемлемой для него цене. Все наши прежние бренды остаются неизменными.

Этому способствует серьезное падение доходов населения — люди стремятся выбирать продукты подешевле, но хотят, чтобы пища была высокого качества. Фото: Максим Платонов

«Примерно к октябрю мы увидим еще один всплеск цены»

Мария Яшенкова, эксперт в области пищевого производства и ретейла, руководитель консалтингового агентства Bright Consulting, обрисовывает следующие перспективы развития рынка кондитерских изделий в Татарстане:

— О производстве пищевых продуктов, и в том числе кондитерских изделий, могу сказать: в 2021 году подорожало абсолютно все. Например, сельхозпроизводители столкнулись с ростом цен на удобрения в полтора раза, а удорожание электроэнергии ставит их бизнес на грань убыточности. Подорожала логистика — причем сразу на 30—50%. Рост цен на зерно на мировых рынках заставляет повышать цены и его производителей — а за ними идут цепочкой и мукомолы, и пекари. Так что я вижу следующую картину: поскольку дорожает все, причем не только по всей стране, но и по всему миру, то дорожают и продукты на полке.

Яшенкова обращает внимание на то, что ни производители, ни ретейлеры больше не могут удерживать цены на прежнем уровне — они занимались этим весь прошлый год, и все резервы для таких маневров у них давно исчерпаны. Дальше рост издержек будет неминуемо перекладываться на плечи конечного потребителя. Конечно, подчеркивает эксперт, разная ситуация будет наблюдаться в разных сегментах кондитерского производства: в брендовом шоколаде — одна, а в недорогом печенье местного производителя — другая. Но общий тренд — несомненный. По прогнозу нашей собеседницы, подорожает все.

— Очевидно, что примерно к октябрю мы увидим еще один всплеск цены, будет ее коррекция вверх. Это плохо не только для потребителей, но и на производителе скажется негативно. Дело в том, что особенность кондитерского бизнеса — необходимость постоянной работы над новинками. А в ситуации, когда производитель зажат низкой маржинальностью, должен максимально снижать себестоимость продукта, много ли блестящих новинок он придумает? Необходимость серьезно экономить выталкивает на рынок дешевые небрендовые позиции, которые тускло себя покажут и на внутреннем, и на экспортном рынке.

Людмила Губаева, Татьяна Демина