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В Казани на улице Технической встали трамваи и троллейбусы

15:44, 11.08.2021
В Казани на улице Технической встали трамваи и троллейбусы
Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Технической встали трамваи №5 и №5а и троллейбусы №6 и №9. Отмечается, что на улице нет напряжения. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

В Казани с 13 августа с 23.00 по 15 августа включительно трамвай №5а будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Кроме того, остановка указанного трамвая будет осуществляться на конечной остановке маршрута №1.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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