ПАО Интехбанк
Общая информация
ПАО «ИнтехБанк» — финансово-коммерческий институт, входивший в ТОП-10 кредитных учреждений Татарстана. Головной офиса банка находился в городе Казани.
Кредитная организация была зарегистрирована в 1994 году.
В 2017 году Банком России было принято решение об отзывы лицензии банка в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 13.01.2021