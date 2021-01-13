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ПАО Интехбанк

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Общая информация

ПАО «ИнтехБанк» — финансово-коммерческий институт, входивший в ТОП-10 кредитных учреждений Татарстана. Головной офиса банка находился в городе Казани.

Кредитная организация была зарегистрирована в 1994 году.

В 2017 году Банком России было принято решение об отзывы лицензии банка в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 13.01.2021

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