В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Об этом сообщил один из авторов документа Ярослав Нилов, опубликовав текст документа.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц», — говорится в тексте.

С 2021 года в России МРОТ рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля. В связи с этим минимальная зарплата в стране впервые превысила прожиточный минимум. Однако новый расчет не привел к существенному увеличению.

«Низкий МРОТ уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос, обеспечивая тем самым спад производства, тормозит рост зарплат и пособий. В итоге «придерживает» показатели ВВП страны и во многом приводит к росту социальной напряженности», — считают авторы документа.

В России минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 13 617 рублей.



Ольга Плешкова