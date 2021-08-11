«Ак Барс Арена» отказалась от проведения нефутбольных мероприятий на поле стадиона

Футбольный клуб «Рубин» и руководство стадиона «Ак Барс Арена» достигли соглашения по вопросу о сохранении качества газона на арене.

Накануне стороны провели встречу, на которой было принято несколько важных решений. В том числе полный отказ руководства стадиона от проведения нефутбольных мероприятий на поле арены.

Информацию сегодня подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Я не принимал участия в этой встрече. Она закончилась тем, что больше не будут проводиться нефутбольные мероприятия на поле «Ак Барс Арены», — сказал Слуцкий.

При этом тренер отметил, что для восстановления качественного газона на стадионе может понадобиться около года времени.

Напомним, ранее Слуцкий подверг критике руководителей «Ак Барс Арены» после победы команды над грозненским «Ахматом» (2:1). В ответ на это пресс-служба стадиона выступила с заявлением о долгах клуба перед стадионом.



Завтра «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене» домашний матч против польского «Ракува» в рамках Лиги конференций. Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.