Элвин Грей анонсировал свой концерт с участием Фирдуса Тямаева в Татарстане
Певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, анонсировал свой сольный концерт в Татарстане. При этом он отметил, что в программу включено выступление его коллеги Фирдуса Тямаева.
«Специальный гость: Фирдус Тямаев. Но это не точно…» — написал артист.
Тямаев, чьи концерты были отменены в Башкирии, накануне подробно разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки.
Как пояснил Тямаев, целью его активности в Сети было получение ответа от министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, в чем его вина. По мнению певца, он его не получил.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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