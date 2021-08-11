Элвин Грей анонсировал свой концерт с участием Фирдуса Тямаева в Татарстане

Певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, анонсировал свой сольный концерт в Татарстане. При этом он отметил, что в программу включено выступление его коллеги Фирдуса Тямаева.



«Специальный гость: Фирдус Тямаев. Но это не точно…» — написал артист.

Тямаев, чьи концерты были отменены в Башкирии, накануне подробно разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки.

Как пояснил Тямаев, целью его активности в Сети было получение ответа от министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, в чем его вина. По мнению певца, он его не получил.

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Маргарита Головатенко