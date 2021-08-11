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РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола

16:50, 11.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола
Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Об этом сообщается в twitter-аккаунте вакцины.

«Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», — отмечается в сообщении.

Российская вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Отмечается, что более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах РФПИ заключил соглашения о производстве российской вакцины.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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