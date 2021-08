РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Об этом сообщается в twitter-аккаунте вакцины.

«Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», — отмечается в сообщении.

Delta cases surge in US & Israel shows mRNA vaccines need a heterogeneous booster to strengthen & prolong immune response.#SputnikV pioneered mix&match approach, combo trials & showed 83.1% efficacy vs Delta.

Today RDIF offers Pfizer to start trial with Sputnik Light as booster pic.twitter.com/BTZEhyhWWw