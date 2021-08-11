Новости спорта

17:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио

16:13, 11.08.2021
Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ российских спортсменов, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды присвоены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

Среди наград орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, медали «За заслуги перед Отечеством I степени», «За заслуги перед Отечеством II степени».

Из татарстанских спортсменов госнаграды получили:

  • Александр Красных (медаль «За заслуги перед Отечеством I степени»);
  • Валентин Голубев (медаль «За заслуги перед Отечеством I степени»);
  • Марта Мартьянова (орден Дружбы);
  • Артем Вольвич (медаль «За заслуги перед Отечеством I степени»);
  • Максим Михайлов (медаль «За заслуги перед Отечеством I степени»);
  • Имам Хатаев (медаль «За заслуги перед Отечеством II степени»).

Напомним, о том, что российских призеров Олимпийских игр в Токио представят к государственным наградам, говорил министр спорта РФ Олег Матыцин еще во время проведения мероприятия. Он же считает успешным выступление национальной команды на Олимпиаде.

Напомним, российская сборная завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. У россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Первые три места в медальном зачете заняли команды США (39-41-33), Китая (38-32-18), Японии (27-14-17).

    Татьяна Демина
    СпортОбществоВласть
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем