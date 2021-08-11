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АСВ дополнительно направит 430 млн рублей на расчеты с кредиторами «ИнтехБанка»

12:10, 11.08.2021
АСВ дополнительно направит 430 млн рублей на расчеты с кредиторами «ИнтехБанка»
Фото: wikimedia.org

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно направит 430,97 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «ИнтехБанк».

Процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди увеличат до 33,76% суммы установленных требований. Процент увеличен за счет поступлений средств в конкурсную массу «Интехбанка». Деньги получили в результате реализации его имущества. Также задолженности должников Банка были взысканы или погашены добровольно.

Выплаты начнутся 16 августа этого года, сообщили «Реальному времени» в агентстве.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиБизнесОбщество Татарстан
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