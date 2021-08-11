Три соратника Кирилла Доронина в Finiko стали подозреваемыми в мошенничестве

По трем соратникам Доронина в «Финико» принято решение о привлечении в качестве подозреваемых в мошенничестве, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Поскольку местонахождение Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича неизвестно — готовятся документы на объявление в розыск

Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля по подозрению в мошенничестве и уже в качестве обвиняемого через несколько часов доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании поднявшийся на криптовалюте бизнесмен вину отрицал. Суд санкционировал его арест до 28 сентября, его законность оценят в эту пятницу.