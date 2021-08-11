ВОЗ планирует одобрить «Спутник V» в сентябре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» к середине сентября. Об этом заявила в среду на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Сейчас проводятся юридические процедуры. Специалисты ВОЗ начали анализировать препарат на предмет включения в портфель механизма COVAX.

— По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября, — приводит ТАСС слова Симао.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По этой программе страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сегодня заявил, что «Спутник V» доказал свою эффективность и безопасность.



Согласно исследованию властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, у 99% участников появились антитела после второй дозы российской вакцины «Спутник V».



Вчера Россия подала заявку на использование вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для экстренного применения на Филиппинах. Сейчас местные эксперты изучают препарат.



Татьяна Леухина