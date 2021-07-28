Итоги дня: KazanSummit 2021, «Северный поток — 2» завершен на 99%, принуждение к вакцинации на КАМАЗе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 28 июля:
- В выставочном центре «Казань Экспо» прошла церемония открытия XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» и выставки халяльной продукции Russia Halal Expo. В ней приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
- На пленарном заседании Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир» Решетников убеждал арабских гостей, что беспилотники КАМАЗа — это не страшно и безопасно. Сам исполнительный директор автозавода Юрий Герасимов заявил, что роботы в скором времени «захватят» 1 582 новых рабочих места на конвейере по сборке К5, но это не ухудшит ситуацию с занятостью в автограде.
- Также он заявил, что в России необходимо продолжить работу по стимулированию инвестиций и развивать особые экономические зоны. Так экономика сможет выйти на траекторию устойчивого роста. При этом Решетников указал, что одна из самых успешных экономических зон работает в Татарстане.
- Литейный, прессово-рамный и автомобильный заводы, а также проектно-строительный департамент ПАО «КАМАЗ» отстранят от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Эти подразделения ранее получили постановление главного санитарного врача автограда о двукратной стопроцентной вакцинации работников.
- Также ПАО «КАМАЗ» ограничил доступ сторонних посетителей. Теперь попасть на предприятие можно, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку, удостоверяющую высокий титр антител. Новое ограничение распространяется на делегации, контрагентов и сотрудников, которые возвращаются на работу после длительного перерыва, то есть из декретного отпуска.
- Коронавирус в последние полгода стал активнее мутировать. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 млн россиян, «ЭпиВакКороной» — около миллиона человек, препаратом «КовиВак» — около 300 тысяч. Среди привитых двумя компонентами заболеваемость COVID-19 в среднем составляет 0,7—0,8%. Среди привитых только первой дозой препарата — 2,5%.
- Азербайджан поддержал предложение России об объявлении прекращения огня на границе с Арменией. Перемирие наступило с 10.00 по бакинскому времени (09.00 по мск). Сегодня в Армении сообщили, что около 3.40 утра Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Азербайджан при этом заявил, что двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.
- Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Об этом во время пресс-конференции в Гяндже заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.
- На Олимпийских играх — 2020 в Токио завершились соревнования в личном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин. Представитель сборной России Никита Нагорный занял третье место и завоевал бронзовую награду. Женская сборная России заняла второе место в финале соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Олимпийских игр — 2020. У мужской сборной по баскетболу 3х3 также серебро. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В финале Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк показали время 7 минут 1,81 секунды. Татарстанский пловец Александр Красных завоевал серебряную медаль. В составе сборной России он участвовал в квалификационном заплыве в эстафете 4200 м вольным стилем, где национальная команда стала второй. При этом в итоговый состав он не вошел. Красных стал первым спортсменом из Татарстана, кому удалось получить медаль на Олимпиаде в Токио.
- В Женеве стартовал новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Стороны намерены обсудить вопросы ее поддержания и укрепления, а также перспективы контроля над вооружениями.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Руководитель следственной группы рассказал о последних результатах расследования. Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого Галявиева еще не завершена, заметили следователи.
- На сегодняшний день «Северный поток — 2» завершен на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода. На заключительном участке «Северного потока — 2» работы продолжает трубоукладочная баржа «Фортуна».
- В Казани дом №6 ЖК «Золотая середина» на ул. Чистопольской получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его строительство еще в 2012-м начала фирма «Свей». Дом планировалось сдать в 2015 году, но работы на объекте приостановили. Каркас здания построили с нарушениями: вместо девяти этажей возвели 19. Работы возобновились лишь в прошлом году и закончились в июне 2021-го.
- Текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка Ростуризм продлевает до 31 августа, сообщили в агентстве. Программой уже воспользовались 2 млн человек. Они купили туров и мест проживания на 35,5 млрд рублей.
- Культурно-познавательные туры в Татарстан вошли в число самых популярных у россиян в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в Ростуризме. Для путешествий с кешбэком россияне чаще всего выбирают Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Популярностью пользуются оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие регионы и города страны.
- Сейчас в России меньше 1% школ находятся в аварийном состоянии, что недопустимо. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения пересмотреть планы по ремонту учебных заведений. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сегодня сообщил, что в следующем году в стране запланирован капремонт 700 школ.
- Госжилфонд при президенте РТ передал исполкому Казани 100 квартир в сданных домах в ЖК «Салават купере». Об этом сообщает пресс-служба фонда. Квартиры предназначены для расселения людей из аварийного жилья. Исполком получил 26 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 26 трехкомнатных квартир в жилом комплексе. Горожане получат жилье за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Алексей НечаевЭкономикаОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам НургалиевичКАМАЗГосударственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан
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