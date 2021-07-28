Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Руководитель следственной группы рассказал о последних результатах расследования. Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого Галявиева еще не завершена, заметили следователи. Бастрыкин обратил внимание следственной группы на ряд аспектов, которые требуют дополнительного, более глубокого анализа. Речь шла также о необходимости дополнительной детальной проработки причин, способствовавших совершению преступления. Глава ведомства дал ряд поручений по уголовному делу.

Фото: sledcom.ru



Также Бастрыкин поинтересовался, как проходит лечение пострадавших детей, в том числе находящихся в Москве в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В ходе встречи несколько родителей выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой своих детей, получивших серьезные травмы. Сейчас они проходят сложные этапы лечения. В будущем им будет нужна помощь в социальной адаптации, получении образования и трудоустройстве. Глава СК России по всем затронутым темам поручил подготовить предложения в правительство России и республиканские органы власти для оказания практической помощи.



Также в ходе встречи поднималась тема увековечивания памяти погибших подростков и учителей. Родителя предложили различные варианты реализации этой общественной инициативы при содействии СК России.



На прошлой неделе в ОНК заявили, что экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева.



Предыдущую встречу с родственниками погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии председатель СК Александр Бастрыкин проводил в начале июля.

Татьяна Леухина