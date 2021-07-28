Турция и Азербайджан хотят создать совместную тюркскую армию

Фото: Максим Платонов

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Об этом во время пресс-конференции в Гяндже заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, сообщает Sputnik Азербайджан.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — сказал он.

По его словам, в этих рамках проводятся военные учения двух стран. Спикер парламента отметил, что Баку и Анкара также предпринимают шаги по усилению экономического взаимодействия.

Недавно президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.



Алексей Нечаев