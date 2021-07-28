В Казани проблемный дом на ул. Чистопольской получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Казани дом №6 ЖК «Золотая середина» на ул. Чистопольской получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его строительство еще в 2012-м начала фирма «Свей».

Дом планировалось сдать в 2015 году, но работы на объекте приостановили. Каркас здания построили с нарушениями: вместо девяти этажей возвели 19. Работы возобновились лишь в прошлом году и закончились в июне 2021-го.

По решению Арбитражного суда Татарстана незаконно надстроенные этажи и один подъезд демонтировали, конструкции дома усилили, строительный брак устранили. Новым подрядчиком выступила компания «Бриз».

Фото: kzn.ru

Рядом с проблемным домом имеется внутренний проезд, тротуар, обустроены детская и спортивная площадки, высажены кустарники и устроена зеленая лужайка, сообщается на сайте мэрии Казани.

«У 138 квартир уже есть хозяева. В 2015 году в городе было 30 проблемных домов, сейчас осталось всего три из них», — рассказал на встрече с дольщиками дома №6 первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Фото: kzn.ru

Напомним, 23 июля Фонд поддержки дольщиков Татарстана, выступивший застройщиком дома, получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии указанного дома требованиям технических регламентов и проектной документации.



Татьяна Демина