Ростуризм продлил продажи путевок в рамках туристического кешбэка до конца августа

Фото: Максим Платонов

Текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка Ростуризм продлевает до 31 августа, сообщили в агентстве.



«Выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень», — приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Программой уже воспользовались 2 млн человек. Они купили туров и мест проживания на 35,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В июне в России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за путевки. Он должен был продлиться до 31 июля. Как сообщили ранее в Ростуризме, отправиться в путешествие в любой регион можно с 1 октября по 24 декабря. Оплатить путевку можно картой «Мир». В течение пяти дней на карту вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.



Алексей Нечаев