В Казани состоится Domclick Digital Day

В февральском масштабном мероприятии, посвященном рынку недвижимости, примут участие более 30 спикеров

27 февраля 2025 года в Казани («ИТ-парк им. Башира Рамеева», Спартаковская улица, 2) пройдет конференция Domclick Digital Day* (18+). Участники обсудят наиболее важные вопросы различных сегментов рынка недвижимости: ипотеки, новостроек, готового жилья и загородной недвижимости. В ходе конференции от «Домклик» и Сбербанка также будут рассмотрены современные тренды и состояние отрасли в целом.

В восьми сессиях мероприятия примут участие порядка 30 экспертов. Среди них:

Александр Анащенко , председатель Волго-Вятского банка Сбербанка;

, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка; Алексей Лейпи , директор дивизиона «Домклик» Сбербанка;

, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка; Юрий Грибанов , генеральный директор Frank RG;

, генеральный директор Frank RG; Семен Буденный , управляющий директор, Sber AI Lab;

, управляющий директор, Sber AI Lab; Анатолий Олишевский, руководитель направления «Девелоперы», «Технониколь».

C докладом о развитии регионов РФ в 2024 году и состоянии строительного комплекса выступит Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ.

Принять участие в Domclick Digital Day можно будет как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно только партнерам «Домклик». Онлайн-участие доступно всем желающим, для этого необходимо пройти регистрацию.

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