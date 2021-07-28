Азербайджан принял российское предложение о прекращении огня на границе с Арменией

Азербайджан поддержал предложение России об объявлении прекращения огня на границе с Арменией. Перемирие наступило с 10.00 по бакинскому времени (09.00 по мск).

«Однако, вопреки этому, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и подвергать обстрелу наши позиции, дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджан.

Сегодня в Армении сообщили, что около 3.40 утра Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Азербайджан при этом заявил, что два военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.



Татьяна Демина