Путин заявил, что аварийных школ в России меньше 1%

Сейчас в России меньше 1% школ находятся в аварийном состоянии, что недопустимо. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения пересмотреть планы по ремонту учебных заведений.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сегодня сообщил, что в следующем году в стране запланирован капремонт 700 школ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если мы таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет. Правда? — сказал Путин, добавив, что программа ремонта учебных учреждений рассчитана до 2026 года, «поэтому 700 на следующий год недостаточно». Этот показатель должен быть около 1,4-1,5 тыс. школ в год, передает ТАСС.

Напомним, в рамках республиканских программ в Татарстане капитально отремонтируют 33 школы уже в этом году. В этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — всего отремонтируют 213 объектов.



Татьяна Леухина