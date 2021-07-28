Мужская сборная России завоевала серебро в баскетболе 3х3 на Олимпиаде-2020
Сборная России уступила команде Латвии в финале соревнований по баскетболу 3х3 среди мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Латыши стали первыми чемпионами Олимпиады по данному виду спорта. Россияне завоевали серебряные награды.
За сборную России на турнире выступили Илья Карпенков, Александр Зуев, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.
Ранее серебро в стритболе завоевала женская национальная команда России.СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым