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Мужская сборная России завоевала серебро в баскетболе 3х3 на Олимпиаде-2020

16:53, 28.07.2021
Мужская сборная России завоевала серебро в баскетболе 3х3 на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России уступила команде Латвии в финале соревнований по баскетболу 3х3 среди мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Латыши стали первыми чемпионами Олимпиады по данному виду спорта. Россияне завоевали серебряные награды.

За сборную России на турнире выступили Илья Карпенков, Александр Зуев, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.

Ранее серебро в стритболе завоевала женская национальная команда России.

СпортБаскетбол
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