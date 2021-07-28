Попова: «Спутником V» полностью привились 20 млн россиян
Полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли около миллиона человек, препаратом «КовиВак» — около 300 тысяч, передает «РИА Новости» ее слова.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что среди привитых двумя компонентами заболеваемость COVID-19 в среднем составляет 0,7—0,8%. Среди привитых только первой дозой препарата — 2,5%.
По последним данным, в Татарстане привились от COVID-19 792 427 человек. Вторую дозу препарата получили 564 879 жителей республики.
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