Новости общества

18:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Попова: «Спутником V» полностью привились 20 млн россиян

17:59, 28.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова: «Спутником V» полностью привились 20 млн россиян
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли около миллиона человек, препаратом «КовиВак» — около 300 тысяч, передает «РИА Новости» ее слова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что среди привитых двумя компонентами заболеваемость COVID-19 в среднем составляет 0,7—0,8%. Среди привитых только первой дозой препарата — 2,5%.

По последним данным, в Татарстане привились от COVID-19 792 427 человек. Вторую дозу препарата получили 564 879 жителей республики.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также