Получите кешбэк на услуги ЖКХ, проезд и маркетплейсы

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Ак Барс Банк продлевает акцию «Управляй выгодой с Картой жителя Республики Татарстан» при подключении к карте Коробки банка. Акция будет действовать для всех клиентов до 31 марта 2025 года.

Держатели Карты жителя получат кешбэк в рублях от оплаты проезда в общественном транспорте и услуг ЖКХ через Ак Барс Онлайн или портал Госуслуг РТ.

При подключении Коробки «Ничего лишнего»* и Коробки «То, что нужно»** кешбэк от оплаты ЖКХ составит 10%, а от оплаты каждой поездки в общественном транспорте — 10 рублей.

Больше выгоды клиенты банка получат с Коробкой «То, что хочется»***. С ней кешбэк от оплаты ЖКХ составит 15%, а от оплаты каждой поездки в общественном транспорте — 15 рублей.

С Коробкой «Больше, чем ожидал»**** можно получать максимальный кешбэк. От оплаты ЖКХ кешбэк составит 20%, а от оплаты каждой поездки в общественном транспорте — 20 рублей.

Ознакомиться со всеми условиями акции и заполнить заявку можно по ссылке, в мобильном приложении или в любом отделении Ак Барс Банка.

Другие акции по Карте жителя РТ — 50% кешбэка за покупки на маркетплейсах, до 30% кешбэка за оплату парковок.

Также продлена реферальная программа, по которой клиент может получить 1500 рублей за приглашение нового пользователя, а приглашенный — 1000 рублей. Чтобы принять участие в программе, нужно пригласить друга через мобильное приложение банка, после чего новому клиенту следует оформить карту и совершить покупку на сумму не менее 1000 рублей в течение 15 дней.

Кроме того, пенсионеры, впервые оформляющие получение пенсии на карту банка, могут рассчитывать на выплату в размере 2500 рублей по акции «Для самых близких». Для этого необходимо оформить карту платежной системы «Мир» и ожидать первое зачисление пенсии.

Реферальная программа и акция для пенсионеров продлены до 30 июня 2025 года.

Карты можно оформить на официальном сайте банка, в мобильном приложении или в отделениях Ак Барс Банка.

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