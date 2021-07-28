Нагорный стал третьим в личном многоборье по спортивной гимнастике на ОИ-2020
На Олимпийских играх — 2020 в Токио завершились соревнования в личном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин.
Представитель сборной России Никита Нагорный занял третье место и завоевал бронзовую награду.
Победителем соревнований стал японский гимнаст Дайки Хашимото. Китаец Сяо Жотэн — второй.
Напомним, ранее сборная России впервые за последние 25 лет завоевала золото Олимпиады в мужском многоборье.Спорт
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