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Нагорный стал третьим в личном многоборье по спортивной гимнастике на ОИ-2020

16:08, 28.07.2021
Нагорный стал третьим в личном многоборье по спортивной гимнастике на ОИ-2020
Фото: vk.com/toprusgym

На Олимпийских играх — 2020 в Токио завершились соревнования в личном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин.

Представитель сборной России Никита Нагорный занял третье место и завоевал бронзовую награду.

Победителем соревнований стал японский гимнаст Дайки Хашимото. Китаец Сяо Жотэн — второй.

Напомним, ранее сборная России впервые за последние 25 лет завоевала золото Олимпиады в мужском многоборье.

Спорт
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