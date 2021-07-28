Исполкому Казани передали 100 квартир в ЖК «Салават Купере» для расселения граждан из аварийных домов

Госжилфонд при президенте РТ передал исполкому Казани 100 квартир в сданных домах в ЖК «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Квартиры предназначены для расселения людей из аварийного жилья. Исполком получил 26 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 26 трехкомнатных квартир в жилом комплексе. Горожане получат жилье за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Квартиры уже готовы к проживанию: они в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления, счетчиками, рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Марат Зарипов.

В начале июля в жилом районе «Салават купере» заселили еще один соципотечный дом — по проспекту Ильгама Шакирова, 5а. Ключи от жилья в 340-квартирном доме №3-6 получили более 30 молодых семей.

