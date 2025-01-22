Путин потребовал проиндексировать страховые пенсии на 9,5%
Страховые пенсии в России будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года, исходя из фактической инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
— С 1 октября прошлого года проведена индексация так называемых военных пенсий: за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. Повышение составило 5,1%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом с 1 января 2025 года, — подчеркнул глава государства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.