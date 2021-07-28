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«КАМАЗ» ограничил доступ сторонних посетителей без сертификатов о вакцинации

11:23, 28.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«КАМАЗ» ограничил доступ сторонних посетителей без сертификатов о вакцинации
Фото: Олег Тихонов (архив)

ПАО «КАМАЗ» ограничил доступ сторонних посетителей. Теперь попасть на предприятие можно, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку, удостоверяющую высокий титр антител.

Новое ограничение распространяется на делегации, контрагентов и сотрудников, которые возвращаются на работу после длительного перерыва, то есть из декрета. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Напомним, в начале июля в Набережных Челнах поручили провести стопроцентную двукратную вакцинацию сотрудников литейного завода КАМАЗа. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач автограда Ильгизар Бариев.

Татьяна Демина
БизнесТранспортОбществоМедицина Татарстан
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