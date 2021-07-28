Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем — Красных получил медаль
На Олимпийских играх в Токио мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
В финале Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк показали время 7 минут 1,81 секунды.
Татарстанский пловец Александр Красных не принимал участие в заплыве.
Ранее Рылов победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.
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