Банк России опубликовал курс валют с 23 января
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 23 января. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар убавил в цене 1,65 рубля, евро снизил свою позицию на 0,04 рубля, юань подешевел на 0,19 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 98,28 рубля;
- евро — 103,24 рубля;
- юань — 13,54 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.