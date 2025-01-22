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Банк России опубликовал курс валют с 23 января

18:23, 22.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 23 января
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 23 января. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар убавил в цене 1,65 рубля, евро снизил свою позицию на 0,04 рубля, юань подешевел на 0,19 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 98,28 рубля;
  • евро — 103,24 рубля;
  • юань — 13,54 рубля.

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