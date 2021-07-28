Армения и Азербайджан сообщили об обстрелах на границе

Локальные бои продолжаются на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, заявило Минобороны Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«28 июля около 3.40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Идут локальные бои. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — говорится в сообщении.

Азербайджан при этом заявил, что два военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.

«В результате обстрела с противоположной стороны пострадали двое наших военнослужащих — Алиев Садыг Низами оглу и Имранли Имран Дилгам оглу. Пострадавшие получили первую помощь, их жизни ничего не угрожает», — отметили в Минобороны Азербайджана.

Фото: mod.gov.az

В июле исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. «Очередное заявление и.о. премьера Армении является абсолютной ложью», — сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Алексей Нечаев